Tueur présumé de Lobé Ndiaye: Hamidou Sidibé fait parler de lui dans un autre crime Le nom du féticheur et tueur présumé de Lobé Ndiaye, Hamidou Sidibé était déjà apparu dans un crime, ce qui l'enfonce davantage.

En 2011, Abou Kama avait été séquestré dans une salle de bain et torturé pendant quatre (4) jours par des malfrats qui avaient volé sa voiture.



Il était détenu chez Ousmane Diop qui logeait , à l'époque dans la même maison que le présumé meurtrier de Lobé Ndiaye.



Lors de la descente de la Sûreté urbaine, pour cueillir Ousmane Diop, Hamidou Sidibé avait subitement disparu avant de réapparaître à Thiaroye Azur.



Les Echos indique que sa réputation mensongère est forgée grâce à une certaine presse en ligne. Il prétendait avoir découvert ses "pouvoirs", à l'âge de...05 ans.



