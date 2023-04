Tunisie : 21 Sénégalais périssent après le naufrage d’un bateau Un nouveau drame au large de la Tunisie. Trente-quatre migrants, originaires de pays d’Afrique subsaharienne, sont portés disparus après le naufrage de leur bateau devant les côtes du centre est du pays. Parmi les victimes, L’AS dénombre 21 Sénégalais tués. Un couple et leurs deux enfants ont péri dans les eaux. Il s’agit de Serigne Modou Diop, son épouse Mame Diarra Diatta et ses enfants. La famille Diop complètement décimée, tentait de rejoindre l’Espagne.

Rédigé par leral.net le Lundi 3 Avril 2023 à 11:02 | | 0 commentaire(s)|

Le père de famille est originaire de Ndaye Mekhé et il a fait les beaux jours de l’ASC Disso avant de rejoindre la Tunisie, rapporte Libération. Il a connu en Tunisie son épouse Mame Diarra Diatta originaire de Kabrousse.



Parti jeudi du littoral de la région de Sfax, en direction des côtes italiennes, le bateau transportait 38 passagers, dont quatre ont pu être secourus, a précisé le porte-parole du tribunal de première instance de Sfax, en charge de l’enquête.



Les migrants voulaient quittaient la Tunisie à la suite d’un violent discours du président Kais Saied sur l’immigration clandestine.

Les personnes rapportent que les soi-disant garde-côtes tunisiens ont démonté leur moteur, battu certains d’entre eux, et les ont abandonnés en mer.



Le 21 février, le président Kais Saied avait affirmé que la présence en Tunisie de « hordes » d’immigrés clandestins provenant d’Afrique subsaharienne était source de « violence et de crimes » et relevait d’une « entreprise criminelle » visant à « changer la composition démographique » du pays.

Senenews



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook