Tunisie : Augmentation de 0,4% des prix à la consommation en juin 2023.

<<Cette hausse est expliquée principalement par l’augmentation des prix du groupe « habillement et chaussure » de 1,8% et des prix des services de restaurations et hôtelleries de 1,2%>>, note l’INS. Par ailleurs les prix de l’alimentation sont en légère baisse de -0,1%.

Sur un mois, les prix des produits alimentaires reculent de 0,1%. Ceci est dû à la baisse des prix des œufs de (-6,9%), des légumes frais de (-3%) et des fruits frais de (-1,1%). Par ailleurs, un renchérissement des prix est observé pour les viandes ovines (+5,4%) en lien avec l’avènement de la fête de l’Aïd Adha (Tabaski). Il en est de même pour les prix des eaux minérales et des boissons gazeuses dont les prix augmentent de 0,8%.



Durant la période sous revue, les prix des services de restauration et hôtellerie augmentent de 1,2%, suite à la hausse des prix des services des restaurants et des cafés de 0,9% et des prix des services des hôtels de 3,5%.



L’INS note qu’en mai, les prix des produits d’habillement et chaussure ont connu une augmentation de1,8%. Les prix des articles d’habillement augmentent de 2%, ceux des chaussures de 1,7% et ceux des accessoires de 0,9%.



Pour sa part, le taux d’inflation s’est replié à 9,3% contre 9,6% au mois de mai. <<Ce recul de l’inflation, malgré la hausse mensuelle, est dû à la décélération du rythme d’augmentation des prix entre juin et mai de cette année comparé à la même période de l’année dernière>> note l’INS. Cette structure souligne en effet, avoir observé un fléchissement au niveau du rythme d’augmentation des prix du groupe « produits alimentaires » passant de 0,5% à -0,1%, des prix du groupe « meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer » dont le rythme d’augmentation passe de 1,7% à 0,8% et pour les prix du groupe « loisirs et culture » (de 1,1% à 0,7%).



En juin 2023, les prix de l’alimentation augmentent de 15,2% sur un an. Cette hausse provient principalement de l’augmentation des prix des viandes ovines de 36,3%, des viandes des volailles de 28,4%, des œufs de 27,5%, des huiles alimentaires de 21,8% et des viandes bovines de 21,3%.



Quid des produits manufacturés et des services ? A ce niveau, l’INS souligné que sur un an, les prix des produits manufacturés augmentent de 8% en raison de la hausse des prix des matériaux de construction de 6,8%, des produits de l’habillement de 9,7% et des produits d’entretien courant du foyer de 9,4%. Pour les services, l’augmentation des prix est de 6,4% sur un an, principalement expliquée par la hausse des prix des services des restaurants, cafés et hôtels de 10,3%, des services de transport publique et privé de 16.9% et des services financiers de 20.7%.



Le taux d’inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie) se replie pour s’établir à 7,4% après 7,5% le mois précédent. Les prix des produits libres (non encadrés) augmentent de 10,7% sur un an. Les prix des produits encadrés augmentent quant à eux de 4,9%. Les produits alimentaires libres ont connu une hausse de 17,8% contre 0,8% pour les produits alimentaires à prix encadrés.



Oumar Nourou



