Tunisie : Baisse de 32,66 % du résultat net de la société City Cars au premier semestre 2024.

Rédigé par leral.net le Mardi 24 Septembre 2024 à 16:41 | | 0 commentaire(s)|

Ces états financiers mettent en exergue en effet un résultat qui passe de 15,050 millions de dinars (MD) au 30 juin 2023 à 10,134 MD un an plus tard.



Le chiffre d’affaires de la société a aussi connu une baisse de 9,111 MD s’établissant à 135,186 MD contre 144,297 MD au 30 juin 2023.



Au niveau des charges les achats de marchandises consommés ont été revus à la baisse, passant de 121,536 MD au premier semestre 2023 à 117,476 MD au premier semestre 2024. De leur côté, les charges de personnel voient leur niveau augmenter, en se situant à 2,106 MD contre 1,970 MD au 30 juin 2023. Il en est de même des autres charges d’exploitation qui s’établissent à 4,292 MD contre 3,404 MD au premier semestre 2023.



Dans leur ensemble, les charges d’exploitation de City Cars se sont contractées de 2,696 MD à 124,698 MD.



A fin juin 2024, le résultat d’exploitation de City Car a évolué négativement de 37,47%, passant de 17,066 MD au premier semestre 2023 à 10,671 MD.

Oumar Nourou





Source : Le résultat net de la société City Cars, qui opère entre autres dans l’importation et l’exportation de véhicules de marque coréenne KIA, a connu une baisse de 32,66% au premier semestre 2024 par rapport au premier semestre 2023, selon les états financiers intermédiaires arrêtés au 30 juin 2024 élaborés par la direction de cette entreprise tunisienne.Source : https://www.lejecos.com/Tunisie-Baisse-de-3266-du-...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook