Tunisie : Baisse de 39% du chiffre d’affaires de la société SOTUVER au premier semestre 2024.

Ce chiffre d’affaires est passé de 82,381 millions de dinars (MD) au 30 juin 2024 à 50,127 MD.



Selon la direction de SOTUVER, le chiffre d’affaires consolidé cumulé intégrant celui de la filiale SGI du premier semestre 2024 a affiché une légère baisse de 9% par rapport à la même période de l'année précédente. Elle ajoute que cette baisse modérée s'explique principalement par un arrêt de production programmé de 90 jours, du 17 avril au 16 juillet 2024, nécessaire à la révision périodique décennale d'un des deux fours de l'usine, représentant 50% de sa capacité de fusion. « Malgré cette interruption temporaire, la SOTUVER a su tirer profit de l'entrée en production de sa filiale Sotuver Glass Industrie (SGI) pour limiter l'impact sur son activité globale », souligne la direction de l’entreprise.



La valeur de la production a été comptabilisée à 54,124 MD au 30 juin 2024 contre 88 MD un an auparavant, soit une baisse de 38%.



Pour ce qui est de l'endettement global de la société, il s'est situé à 143 MD contre 99,367 MD au 31 décembre 2023, soit une progression de 44%. La direction de SOTUVER explique cette augmentation par l'accroissement des dettes à moyen et long terme contractées pour financer des investissements matériels réalisés dans le cadre du programme de rénovation de l'usine et des investissements financiers réalisés dans le cadre de l'acquisition de parts dans la filiale SGI.



Concernant les Investissements réalisés, les indicateurs d’activité mettent en exergue une réalisation de 50,144 MD au premier semestre 2024 contre seulement 7,896 MD au premier semestre 2023.Selon la direction de l’entreprise, ces investissements ont porté principalement sur la rénovation d’un des deux fours de l’usine et l’acquisition des nouveaux matériels pour la modernisation de la chaine de production d’une valeur de 32,081 MD, et l’acquisition d'une partie des actions de sa filiale SGI pour une somme de 18,063 MD.

Oumar Nourou