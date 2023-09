Tunisie : Baisse de 41% du résultat net de la société SIAME au premier semestre 2023.

Selon les états financiers intermédiaires de la société arrêtés au 30 juin 2023, ce résultat net est passé de 1,912 million de dinars (MD) au premier semestre 2022 à 1,134 MD un an plus tard. Le chiffre d’affaires est, de son côté, en hausse de 23%, se situant à 19,468 MD contre 15,839 MD au 30 juin 2022.



Durant la période sous revue, les achats d’approvisionnements consommés sont en baissé, s’élevant à 10,142 MD contre 11,813 MD au 30 juin 2022. Il en est de même des charges de personnel qui se situent à 2,350 MD contre 2,508 MD au premier semestre 2023. De leur côté, les autres charges d’exploitation sont en légère augmentation, se situant à 755 320 dinars contre 687 741 dinars.

Dans leur ensemble, les charges d’exploitation connaissent une augmentation de 3,451 MD avec une réalisation de 17,230 MD contre 13,779 MD au 30 juin 2022.



Le résultat d’exploitation de la SIAME est en progression de 8,64% avec un niveau qui se situe à 2,237 MD contre 2,059 MD au premier semestre 2022.



Concernant le résultat des activités ordinaires, il connait une baisse de 850 000 dinars à 1,301 MD contre 2,151 MD au 30 juin 2022.



