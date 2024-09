Tunisie : Baisse de 8,30% du résultat net de l’Union bancaire pour le commerce et l’industrie au premier semestre 2024.

Ce résultat net a dégagé un solde de 23,106 millions de dinars (MD) contre 25,200 MD.



En ce qui les concerne, les produits d’exploitation bancaire ont enregistré une progression de 10,33% à 250 MD contre 227 MD au premier semestre 2023.



Quant aux charges d’exploitation bancaire, elles ont augmenté de 29,18%, s’établissant à 96,571 MD contre 74,756 MD au premier semestre 2023.



Le produit net bancaire (PNB) a, de son côté, enregistré une légère hausse de 1,05% à 153,385 MD contre 152 MD au 30 juin 2023.



L’encours des créances sur la clientèle a connu une hausse de 6% à 3 087 MD contre 2 918 MD au premier semestre 2023. De leur côté, l’encours des dépôts et avoirs de la clientèle a progressé de 7% à 3 624 MD contre 3 394 MD au 30 juin 2023.



Les charges générales d’exploitation de UBCI ont évolué de 12%, se situant à 38 MD contre 34 MD à fin juin 2023.



A la fin du premier semestre 2024, le résultat d’exploitation a légèrement progressé de 0,26% à 39,174 MD contre 39,071 MD au premier semestre 2023.

Source : Le résultat net de l'Union bancaire pour le commerce et l'industrie (UBCI), une banque établie en Tunisie, a connu une baisse de 8,30% au premier semestre 2024 par rapport au premier semestre 2023, selon les états financiers intermédiaires arrêtés au 30 juin 2024 par la direction de cet établissement bancaire.

