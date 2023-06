Tunisie : Hausse de 45,53% du résultat net consolidé de la société Magasin Général en 2022.

Selon les états financiers consolidés établis par la direction de l’entreprise, ce résultat est passé de 26,898 millions de dinars (MD) en 2021 à 39,188 MD un an plus tard.

Les revenus de la société se sont accrus de 13,501 MD à 993,264 MD contre 979,763 MD en 2021.



Quant aux achats de marchandises vendues sont en hausse, se situant à 815,263 MD contre 808,994 MD en 2021. Il en est de même des charges de personnel qui passent de 79,972 MD au 31 décembre 2021 à 83,615 MD au 31 décembre 2022. Le même constat de hausse est à faire concernant les autres charges d’exploitation qui s’élèvent à 79,410 MD contre 74,441 MD en 2021.

Au total, les charges d’exploitation connaissent une hausse de 20 MD à 1029 MD contre 1009 MD en 2021.



Concernant le résultat d’exploitation, il s’est replié de 7,967 MD, passant de 8,548 MD en 2021 à 580 847 dinars en 2022.

Quant aux produits des placements, ils se situent à 411 736 dinars contre 292 251 MD en 2021. Les autres gains ordinaires de la société s’élèvent à 2,638 MD contre 3,263 MD en 2021.



Pour ce qui est du résultat courant des sociétés intégrées, il a fortement augmenté de 11,422 MD en passant de 28,928 MD en 2021 à 40,350 MD un an plus tard.



Oumar Nourou

