Tunisie : La Société SMART Tunisie annonce une baisse de 4% de son chiffre d’affaires au troisième trimestre 2023.

Ce chiffre d’affaires se situe à 80,758 millions de dinars (MD) contre 84,119 MD au 3eme trimestre 2022.

Le coût d’achat des marchandises vendues s'élève à 70,427 MD contre 72,952 MD au 3eme trimestre 2022.

Quant à la trésorerie nette, elle s'est établie à – 10,370 MD au 30 septembre 2023 contre – 5,697 MD un an auparavant.

Les indicateurs de la société mettent en exergue des charges financières supportées au cours du 3ème trimestre 2023 de 3,041 MD en baisse de 25% par rapport au 3ème trimestre 2022.



<<Cette amélioration est la conséquence de la diminution des engagements bancaires suite à la baisse du volume d'achat et du niveau de stock durant le 3ème trimestre 2023>>, explique la direction de Smart Tunisie.



Concernant les stocks au 30 septembre 2023, ils s'élèvent à 60,101 MD contre 80,370 MD un an auparavant.

Oumar Nourou



