Tunisie : La société Chimique Alkimia annonce une progression de 2%, de son chiffre d’affaires, au premier semestre 2024

Ce chiffre d’affaires est passé de 62 millions de dinars (MD) au 30 juin 2023 à 63 MD durant la période sous revue.



Quant à la production de Tri-Polyphosphate de Sodium (STPP ; Na5P3O10), elle s’est établie à 10 960 tonnes contre 12 920 tonnes au premier semestre 2023. « Cette baisse de production est due d’une part au manque d’acide phosphorique ayant conduit à l’arrêt de nos Usines et à la baisse de la demande de STPP de la part de nos clients d’autre part », soulignent les responsables de la société.



Ils avancent par ailleurs que l’endettement total de la société s’est élevé à 19,438 MD contre 22,246 MD au premier semestre 2023, soit une baisse de 2,808 MD.



Quant aux investissements, ils ont été comptabilisés à 337 698 dinars contre 104 300 dinars au 30 juin 2023.



Selon la direction de Alkimia, la mise en œuvre de la première étape du plan de restructuration de la Société vient en fin d’être déclenchée avec la réalisation de l’augmentation de capital de la Société de 20 millions de dinars.



« En effet, souligne-t-elle, les dernières souscriptions à cette augmentation ont été clôturées au mois de juin 2024 et la libération des premiers versements ont été effectuées. »



Cette augmentation comporte une augmentation en numéraire de 12 millions de dinars et une augmentation par conversion de créances du Groupe Chimique à concurrence de 8 millions de dinars.

Oumar Nourou