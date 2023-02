Tunisie : La société Délice Holding annonce une progression de 12% de son chiffre d’affaires au 4eme trimestre 2022.

Ce chiffre d’affaires est passé de 288 millions de dinars (MD) au 4ème trimestre 2021 contre 322 MD un an plus tard.



Durant la période sous revue, la production valorisée de la société s’est accrue de 7,1 % s’élevant à 1 259 MD contre 1 175 MD à 4eme trimestre 2021.



Pour ce qui est des investissements corporels, la direction de l’entreprise souligne qu’ils se sont élevés à 25,297 MD contre 1,010 MD au 4eme trimestre 2021. Ces investissements se déclinent en investissements corporels et incorporels pour 13,370 MD et en investissements financiers pour 11,297 MD.





Source : Le chiffre d’affaires consolidé de la société tunisienne Délice Holding dont l’objet social est entre autres la fabrication, le conditionnement et la commercialisation du lait et dérivés, a connu une progression de 12% au 4eme trimestre 2022 par rapport au 4eme trimestre 2021.Source : https://www.lejecos.com/Tunisie-La-societe-Delice-...

