Tunisie : La société Ennakl Automobiles annonce un repli de 7,81% de son chiffre d’affaires durant l’année 2024.

Selon les indicateurs d’activité relatifs au 4eme trimestre 2024, ce chiffre d’affaires est passé de 645,120 millions de dinars (MD) en 2023 à 594,719 MD un an plus tard. Selon la direction de l’entreprise, Ennakl Automobiles a confirmé, au terme du dernier trimestre de 2024, sa position de leader des importateurs, hors voitures populaires, avec 6599 immatriculations et une part de marché de 13%.



Les charges financières ont diminué de 39,77%, se situant à 4,346 MD contre 7,216 MD en 2023. Selon la direction de Ennakl Automobiles, cela se justifie essentiellement par la baisse des frais d’escompte.



En ce qui les concerne, les produits financiers se sont rehaussés de 59,62%, s’établissant à 16,658 MD contre 10,436 MD en 2023.



La trésorerie connait un accroissement de 162%, passant de 10,427 MD en 2023 à 27,343 MD en 2023.



De son côté, la masse salariale de la société a augmenté de 8,2 MD en se situant à 25,679 MD contre 23,752 MD à la fin de l’exercice 2023.

Oumar Nourou