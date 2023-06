Tunisie : La société SIMPAR toujours en zone de turbulences, au terme de l’exercice 2022

Quant aux produits d’exploitation de la SIMPAR, ils ont progressé de 69% à 67 MD contre 40 MD en 2021.

Durant la période sous revue, la variation des stocks de produits finis et des en-cours s’est accrue de 14 MD, à 21 MD contre 7,014 MD en 2021.



Les achats de terrains de la société ont aussi augmenté de 2,595 MD avec une réalisation de 2,641 MD contre 45 655 dinars en 2021. Il en est de même des achats d’études et de prestations de services qui passent de 549 932 dinars en 2021 à 1,168 MD durant la période sous revue. Une hausse de 2,105 MD est notée concernant les achats de matériels, équipements et travaux qui s’établissent à 20,232 MD contre 18,127 MD en 2021.



Au 31 décembre 2022, la société SIMPAR a décaissé des charges de personnel de 8,881 MD contre 8,227 MD en 2021. Quant aux autres charges, elles ont été comptabilisées à 4,154 MD contre 2,968 MD en 2021.

Au terme de la période sous revue, les charges d’exploitation de la SIMPAR ont globalement augmenté de 50,44% à 58 MD contre 38,298 MD en 2021.



Le résultat d’exploitation s’est fortement bonifié 631% avec un niveau qui passe de 1,264 MD en 2021 à 9,241 MD un an plus tard. Mais du fait des charges financières nettes de 13,360 MD, le résultat des activités ordinaires avant impôt se trouve déficitaire de 4,291 MD contre 11,369 MD en 2021.

