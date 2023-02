Tunisie : Le groupe Ennakl annonce un chiffre d’affaires consolidé de 563,982 millions de dinars en 2022

Par rapport au 31 décembre 2021 où il s’élevait à 538,281 MD, ce chiffre d’affaires connait une progression de 4,77%.



Les responsables du groupe ont souligné par ailleurs une augmentation des produits financiers de 783 MD provenant notamment de la plus-value des fonds gérés.

Quant à l’endettement financier global, il a augmenté, passant d’un solde de 10,499 MD en 2021 à un solde de 14,736 MD au 31 décembre 2022, suite à la signature d’un nouveau contrat de prêt à court terme.



Par contre, les investissements réalisés durant le 4eme trimestre 2022 se sont élevés à 1 578 MD contre un solde de 2 164 MD en 2021.



Les responsables du groupe signalent par ailleurs en sa qualité d’importateur officiel en Tunisie de la marque française de poids lourds Renault Truck, Ennakl Automobile a été récompensé fin novembre 2022 par le Retail Performance Gold Awards en tant que meilleur distributeur du réseau de la marque dans le monde et ce en matière de performance commerciale, qualité de service, respect des standards du constructeur et accompagnement des clients.

