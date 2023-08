Tunisie : Les actionnaires de la société Alkimia décident d’affecter le résultat net de 2022 au report à nouveau et aux amortissements différés.

Selon la direction de l’entreprise, il a été affecté majoritairement au Report à nouveau la somme de 25,241 MD et 4,133 MD aux amortissements différés.



Le total bilan après affectation de la société s’établi à 181,157 MD contre 165,630 MD en 2021.



Quant aux capitaux propres après affectation, ils se situent à -116,699 MD contre -87,271 MD au 31 décembre 2021, soit une évolution de -29,427 MD. La dégradation de ces capitaux propres est le fait essentiellement du report à nouveau (-152,940 MD contre -127,699 MD en 2021) et des amortissements différés (-23,079 MD contre -18,946 MD en 2021).



Depuis plusieurs années la société Alkimia rencontre de sérieuses difficultés qui menacent la continuité de son exploitation. Ces difficultés sont principalement d’ordre technique et commercial. Sur le plan technique, il y a les arrêts répétitifs de l’activité du bassin minier causant l’absence de la principale matière première livré par son fournisseur unique le Groupe Chimique Tunisien. Au plan commercial, i y a la baisse de la demande du Tripolyphosphate de Sodium (STPP) sur le marché international et de la perte de marchés importants face à la concurrence après les diverses déclarations de cas de force majeure à cause de l’irrégularité de l’approvisionnement de ses usines en acide phosphorique.





