Tunisie : Les prix à la consommation augmentent de 0,5% au mois de mai 2024.

« Cette augmentation est principalement attribuée à la hausse des prix de l’alimentation de 0,9%, des prix des produits de l’habillement de 0,6% et des prix de groupe restaurants et hôtels de 0,9% », explique l’INS dans son Indice des prix à la consommation mai 2024.



Selon toujours cette structure, sur un mois, les prix des produits alimentaires augmentent de 0,9%, à la suite de la hausse des prix des volailles (+4,2%), des viandes ovines (+3,7%) et des viandes bovines (+2,8%). En revanche, une baisse a été observée au niveau des prix des œufs (-2,4%) et des légumes frais (-1,3%).



En mai, les prix du groupe de l’habillement et chaussure augmentent de 0,6%. Ainsi, les prix des articles d’habillement augmentent de 0,8% et les prix des chaussures de 0,2%.



L’INS justifie la hausse de 0,9% des prix de groupe restaurant et hôtels par « la hausse des prix des services d'hébergement de 2,7% et des services de restauration et cafés de 0,7%. »



Au mois de mai, le taux d'inflation demeure inchangé à 7,2%. Cette stabilité est due, selon l’INS, d’une part à l’accélération du rythme d’augmentations des prix des produits alimentaires (9,7% au mois de mai 2024 contre 9,2% au mois d’avril 2024) et d’autre part à la décélération du rythme d’augmentation des prix du groupe de l’habillement et des chaussures (9,5% au mois de mai 2024 contre 9,7% au mois d’avril 2024) ainsi que les prix du groupe restaurant, cafés et hôtels (10,2% au mois de mai 2024 contre 10,4% au mois d’avril 2024).



Que dire des contributions à l’inflation par secteur ? L’INS note que le groupe Produits manufacturés et le groupe Services sont les secteurs ayant apporté la plus forte contribution à l’inflation globale soit respectivement 2,6% et 1,9%.



Par régime, le groupe Non alimentaire libre et le groupe Alimentaire libre sont les groupes ayant apporté la plus forte contribution à l’inflation soit respectivement 3,6% et 2,6%. Par ailleurs, le groupe Produits alimentaires encadrés a apporté la plus faible contribution avec 0,1%.





Oumar Nourou

