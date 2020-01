Tunisie : Ndèye Sokhna Sané tabassée par 5 individus et expulsée de force une jeune sénégalaise, Ndèye Sokhna Sané qui travaillait comme femme de ménage à Tunis, a été brutalisée, tabassée, sans que personne n’intervienne, avant d’être expulsée de force de la Tunisie, alors qu'elle dit être en règle dans ce pays depuis 2014, selon Enquête.

Rédigé par leral.net le Mardi 7 Janvier 2020 à 08:47 | | 0 commentaire(s)|

C’était dimanche dernier, après qu’elle a été arrêtée par la police de l'air tunisienne, et acheminée à l’aéroport où elle a refusé d’embarquer. Finalement, elle embarquera contre son gré dans le vol Tunis-Dakar de 18 h, sans que les motifs de son expulsion ne lui soient expliqués.

« Ils m'ont dit hier (dimanche) que mon ambassadeur viendrait me voir aujourd'hui (lundi). Puis, dans la foulée, ils m'ont remis un billet retour sur Dakar. Je leur ai opposé un refus et dit que j'attendais de m'entretenir avec l'ambassadeur. Ils m'ont traînée de force dans la salle d'embarquement. Cinq personnes m'ont rouée de coups », raconte-elle dans une audio WhatsApp, reprise par le journal.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos