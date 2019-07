Turquie: Amadou Boiro, l’ancien joueur du Casa Sport décède Amadou Boiro (23 ans), jeune footballaur qui évoluait en Turquie, est décédé ce dimanche. Le natif de Ziguinchor souffrait de problèmes cardiaques et était alité depuis 15 jours et devait subir une opération, selon la RFM. Sa sœur devait d’ailleurs se rendre à son chevet. Elle fera quand même le déplacement pour aller s’occuper du rapatriement du corps, selon la même source.

Après le Casa Sport, il avait évolué au Gymnastic Taragone (en Espagne).



Rédigé par leral.net le Lundi 1 Juillet 2019 à 14:01



