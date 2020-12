Tuyau crevé inondant les populations riverains: des images alarmantes, mais largement dépassées Le Sénégal va-t-il vers une pénurie d’eau plus dense ? Se demandait Leral Tv partageant une vidéo filmée par un des témoins d'une scène insolite parlant d'un tuyau du Lac de Guiers, principale source d’approvisionnement en eau du Sénégal, Après avoir lancé l'alerte comme c'est indiqué en cas d'urgence, Leral s'est rapproché des autorités concernées. Leur réponse rassurante recommande beaucoup de prudence...

Rédigé par leral.net le Dimanche 27 Décembre 2020

Sur la courte vidéo d’à peine vingt-cinq secondes, on peut voir comment une averse de pluie en sens inverse (sortant de la terre), et en abondance se déversait sur les habitations voisines. Ces eaux en quelques secondes ont commencé à se déverser sur les rues comme des effets d’une pluie très dense.



En réalité et de sources sures ces images datent de 2019, un problème certes sérieux, mais qui a été réglé depuis belle lurette.



Donc l'alarme lancée par son auteur est loin d'être actuelle. DIEU merci aucune pénurie d'eau n'est en vue, nous rassure-t-on.



Comme dit l'adage wolof "Magoum wakhone nako, mo gueune khamone nako -Mieux vaut prévenir que guérir"





Touchons du bois alors !



