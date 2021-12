UADB / Décès de l’étudiant Badara Ndiaye: Aïda Mbodj dénonce et demande l’ouverture d’une enquête Aïda Mbodj de la coalition Yewwi Askan, informée du décès de Badara Ndiaye de l’Université Alioune Diop de Bambey, victime d’intoxication alimentaire, est très attristée par cette nouvelle.

Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Décembre 2021 à 11:35 | | 0 commentaire(s)|

En pleine émission à la Tfm, Aïda Mbodj exige l’ouverture d’une enquête. Non sans dénoncer les conditions dans lesquelles la prise en charge se fait dans cet temple du savoir.



L’ancien ministre de Wade indique que tout est politisé dans cette université. Et elle précise que la mairie de Bambey où elle était l’édile, n’est associée en rien.



Selon Tfm, le défunt étudiant en Licence Informatique Juridique de l’université de Bambey, est originaire de Kaolack.



L’étudiant qui vient de rendre l’âme, rappelle-t-on, faisait partie des étudiants hospitalisés, suite à une intoxication alimentaire.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook