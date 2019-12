Ucad: 22 millions FCFA volés dans le bureau du régisseur Mor Lô Seck, étudiant en droit, et son acolyte, le commerçant Babacar Fassy Siby, sont accusés de vol portant sur la somme de 22 millions Fcfa. L’argent, détourné dans le bureau du régisseur de l’Université Cheikh Anta Diop (Ucad) de Dakar, représente une partie des bourses d’étudiants.



Rédigé par leral.net le Lundi 16 Décembre 2019 à 15:02

Selon Le Quotidien qui donne la nouvelle dans sa parution de ce lundi, les mis en cause ont comparu, vendredi dernier, devant la Chambre correctionnelle.



Ils sont poursuivis pour cambriolage et association de malfaiteurs. Le parquet a requis cinq ans de prison. Ils seront fixés sur leur sort le 26 décembre prochain.





