UCAD: Non paiement de huit mois de salaire aux vacataires Le Collectif des enseignants associés (vacataires) de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, réclame avec fermeté le paiement de ses heures de vacation du premier semestre 2021.

"En effet, depuis le mois de janvier, nous nous sommes acquittés de nos tâches d'enseignement et d'encadrement sans avoir perçu jusque-là aucun centime. Pourtant, plusieurs événements se sont passés pendant lesquels la plupart d'entre nous, faute d'autres revenus, ont dû recourir à des prêts pour faire face aux charges y afférents", a argumenté le collectif dans un communiqué parvenu à Leral.



Lequel ajoute: "Sans compter les autres frais pédagogiques que nous avons pris en charge, seuls, jusqu'ici. Maintenant, nous n'en pouvons plus et demandons le paiement sans délai de notre dû. En plus, il faut souligner qu'il s'agit d'une situation récurrente et persistante. Or, nous représentons les 80% des personnels d'enseignement et de recherche des universités publiques du Sénégal, de façon globale", informe le document.



Le collectif conclut avec un message adressé à leur tutelle: "Ainsi, nous interpelons le ministère des finances et ses services en les invitant à résoudre sans délai le problème pour alléger nos souffrances, au nom de l'éthique, l'équité et la justice.





