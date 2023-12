UCAD : Reprise des cours de remédiation de la Faculté des Lettres, dans des sites externes

La Faculté des lettres et sciences humaines de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), annonce une reprise en présentiel des cours de remédiation comptant pour le second semestre de l’année académique 2022-2023, du 3 au 31 janvier prochain, à travers trois sites externes.



Cette annonce intervient alors que l’UCAD est fermée depuis juin dernier, suite à de violentes manifestations intervenues après la condamnation de l’opposant Ousmane Sonko. Plusieurs infrastructures et équipements universitaires, avaient été saccagés et dégradés à cette occasion.



Dans un communiqué signé de son doyen, Alioune Badara Kandji, il est indiqué que la Faculté des lettres et sciences humaines a décidé de « i[la reprise en présentiel des cours de remédiation du second semestre de l’année académique 2022-2023 […], du 3 au 31 janvier, dans trois sites externes]i ».



Les sites retenus pour ces cours de remédiation sont le Centre international de commerce extérieur du Sénégal (CICES), le lycée Maurice Delafosse et de l’Institut islamique, précise le communiqué.



« i[Ces cours en présentiel sont des séances de remédiation qui renforcent, pour le compte du second semestre de l’année 2022-2023, les enseignements synchrones et asynchrones déjà effectués […] ]i», indique la même source, selon laquelle la mise en ligne des ressources pédagogiques dans les plateformes dédiées, est « effective depuis juin 2023 ».



Les étudiants sont priés de se rapprocher de leur département pour le calendrier de reprise de leur département, ajoute le communiqué.



Dans une note d’information datant du 26 décembre dernier, le département de sociologie annonçait pour sa part, la reprise des cours du niveau licence (1, 2,3) pour le mardi 3 janvier, à 8h. L’emploi du temps pour cette reprise devrait être disponible auprès du secrétariat du chef de ce département, dans « les meilleurs délais ».



