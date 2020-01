UCAD: l'Amicale des étudiants de la Faculté de Médecine, décrète 24 heures de grève

Rédigé par leral.net le Lundi 13 Janvier 2020 à 12:02 | | 0 commentaire(s)|

L’Amicale des étudiants de la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, a décidé d’observer 24 heures de grève non renouvelables ce lundi 12 janvier 2020, informe Cheikh Diédhiou, Président de la commission Presse et Information de ladite amicale .A noter que cette grève sera suivie d’un point de presse.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos