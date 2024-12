UCAD: un étudiant poignarde son camarade pour une partie de carte de poker

C. Marone, étudiant à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) risque une peine de 5 ans d’emprisonnement. Pour une histoire d’une partie de carte de poker, il poignarde son camarade étudiant, O. Diouf à l’aide d’un couteau. Le prévenu a comparu, ce matin, à la barre du Tribunal des flagrants délits de Dakar pour le délit de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de 21 jours. Il sera fixé sur son sort le 11 décembre prochain, raconte Seneweb.



Il est ressorti des débats d’audience que l’histoire s’est déroulée, le 16 novembre dernier à l’Ucad. C. Marone et ses camarades jouaient au poker. Selon les règles du jeu, O. Diouf était chargé de distribuer les cartes. Seulement, ce jour-là, la chance n’a pas souri à C. Marone qui a perdu la partie. Mais, il exige que celle-ci soit rejouée. Ce que son ami a refusé catégoriquement. Il s’en est suivi des échanges houleux. O. Diouf et C. Marone se sont ensuite bagarrés avant d’être séparés. C. Marone s’est retiré dans sa chambre où il s’arme d’un couteau. Dix minutes après, il revient à la charge. Il a attaqué son camarade en le poignardant à la poitrine. Blessé, O. Diouf s’est retrouvé avec un certificat d’incapacité de travail temporaire (Itt) de 21 jours.



A la barre, C. Marone a présenté ses excuses, soutenant avoir agi sous le coup de la colère. La partie civile lui a accordé son pardon.





Faisant ses observations, le procureur de la République a estimé que les faits sont graves et que l’affaire devait faire l’objet d’une information judiciaire. Le parquet a requis une peine ferme de 5 ans. La défense a pris son contre-pied pour plaider la clémence. Le dossier sera vidé le 11 décembre prochain.