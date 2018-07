UEFA: l'OM sera exclu des prochaines compétitions européennes en cas de nouveaux incidents

L'UEFA a décidé mercredi d'exclure l'OM des prochaines compétitions européennes si de nouveaux incidents interviennent dans les deux prochaines années.



La commission de discipline de l'UEFA a rendu un jugement très lourd mercredi à l'encontre de l'OM. L'instance a tout simplement décidé d'exclure le club phocéen de toute compétition européenne si de nouveaux incidents interviennent lors des deux prochaines années. Marseille pourra donc participer à l'édition 2018-2019 de la Ligue Europa, mais sous la grande surveillance de l'UEFA.



Le prochain match au Vélodrome à huis-clos



L'OM était jugé pour plusieurs débordements lors des rencontres face à Leipzig (12 avril), Salzbourg (26 avril et 3 mai) et l'Atlético en finale (16 mai). Les faits reprochés étaient "perturbations dans le public, dégradations, jets de fumigènes, jets d'objets et coup d'envoi retardé".



En plus de cette menace d'exclusion, Marseille devra jouer son prochain match européen à huis-clos au Vélodrome. Mais ce n'est pas tout. L'OM devra également disputer le suivant sans ses virages Nord et Sud, et s'acquitter d'une amende de 100 000 euros auprès de l'UEFA.



Enfin, Marseille devra prendre contact avec l'OL dans l'optique de rembourser les dégâts causés au Groupama Stadium de Décines lors de la finale face à l'Atlético de Madrid.











Rmc