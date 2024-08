UEMOA : Les intentions d’émissions de titres publics par les Etats chiffrées à 1991 milliards de FCFA pour le 3eme trimestre 2024.

Rédigé par leral.net le Lundi 5 Août 2024

Dans sa note aux investisseurs, Mme Diassé estime en effet que « ces volumes intègrent les programmes provisoires de l’ensemble des émetteurs. » Sur le troisième trimestre 2024, les intentions comprennent 785 milliards de bons du Trésor et 1 206 milliards d’obligations du Trésor.



Dans le calendrier détaillé qui a été élaboré par la direction de UMOA-Titres, les intentions d’émissions diffèrent d’un Etat à un autre. Par ordre d’importance, la Côte d’Ivoire apparait comme le plus grand émetteur de la zone avec 870 milliards FCFA, suivie respectivement par le Burkina Faso avec un montant de 335 milliards, le Mali avec 251 milliards, le Togo avec 185 milliards, le Bénin avec 120 milliards, le Sénégal avec 110 milliards et la Guinée Bissau avec 60 milliards.

Adou FAYE





Source : Le volume trimestriel provisoire des émissions de titres publics par les Etats de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) sur le marché financier régional au titre du 3eme trimestre 2024, a été chiffré à 1 991 milliards de FCFA, a annoncé aux investisseurs Mme Oulimata Ndiaye Diassé Directeur de UMOA-Titres.Source : https://www.lejecos.com/UEMOA-Les-intentions-d-emi...

