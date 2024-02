UEMOA : un sommet extraordinaire des chefs d’États s’ouvre ce samedi à Abuja APS – Un sommet extraordinaire des chefs d’État et de gouvernement de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), consacrée à la situation socio-économique, va se tenir samedi à Abuja, au Nigéria a-t-on appris, vendredi, de source officielle.

‘’Une session extraordinaire de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) se tiendra ce samedi 24 février 2024 à Abuja, au Nigéria. Elle sera consacrée, notamment, à la situation socio-économique dans l’Union’’, indique un communiqué parvenu à l’APS.



Cette rencontre aura lieu à la suite de la session extraordinaire de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), qui se tient le même jour dans la capitale nigériane.



Le sommet de la CEDEAO sera consacré à la situation politique et sécuritaire dans l’espace communautaire après le retrait de l’organisation du Mali, du Burkina Faso et du Niger.



Fondée en 1994, l’UEMOA, qui compte huit pays membres, fête cette année ses 30 ans. Elle œuvre pour la réalisation de l’intégration économique de ses États membres.



