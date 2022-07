UFR SAT : Plus de 200 récipiendaires honorés lors de la première cérémonie de graduation. Deux-cent-vingt (220) étudiants représentant cinq promotions de l’Unité de formation et de recherche de Sciences appliquées à la technologie (SAT) de l’Université Gaston Berger (UGB) ont reçu leur diplôme samedi au cours de la première cérémonie de graduation organisée par cette UFR

Une UFR SAT qui s’est orientée, depuis la réforme LMD (licence-master-doctorat) vers une recherche continue de la qualité de ses offres en prenant en compte les dernières évolutions technologiques. S'adressant à la presse, le directeur de l’UFR professeur Abdoulaye Déme, a félicité les récipiendaires, formés dans les domaines de l’information des mathématiques et de la physique.



"Cette cérémonie de graduation vise à montrer aux récipiendaires qu’ils ont reçu "une bonne formation en leur montrant le travail accompli par leurs devanciers. Ces étudiants ont reçu une formation mais il leur revient de consolider ces acquis en entrant dans le marché du travail, en se faisant employer ou en prenant leur propre initiative ", a lancé Pr Déme qui a précisé que cette première a aussi pour but de montrer aux sortants les attentes que fondent sur eux les autorités, leurs parents et la société d’une manière générale.



Il les a également invité à servir leur pays dans leurs domaines respectifs, en mettant avant des valeurs comme l’humilité, la droiture et la notion de service public.

A rappeler que la première promotion de l’UFR Sciences appliquées à la technologie a été choisie comme marraine de cette cérémonie.



Adama Sall (Saint-Louis)



