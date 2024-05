UGB : L'ANRSA a présenté la cartographie des besoins et résultats en recherche et la plateforme VaRRIWA. Le CEA-MITIC de l'université Gaston Berger de Saint-Louis a accueilli un atelier national de partage et de consolidation des résultats de l'étude "Cartographie des acteurs, des résultats et des besoins en recherche-innovation au Sénégal". Étude qui a été menée par une équipe de l'université virtuelle Cheikh Hamidou Kane.

Un atelier organisé par l'agence nationale de la recherche scientifique appliquée (ANRSA) et présidé par Mamadou Abdoul Diop, vice recteur chargé de la recherche, du partenariat, de l'insertion des étudiants et des services à la communauté de l'ugb, représentant le recteur Magatte Ndiaye.



Cette rencontre, qui était aussi une occasion pour les organisateurs de présenter aux acteurs la plateforme régionale VaRRIWA (Valorising Research Results and Innovation in West Africa) qui a pour objectif de créer un environnement incitatif au transfert de technologie et à l'innovation durable dans quatre pays de la région ouest-africaine (Benin, Burkina Faso, Togo et Sénégal), a permis d'informer les acteurs sur l’état de la recherche, les opportunités et les besoins prioritaires des bénéficiaires notamment entreprises, collectivités locales, organisations de producteurs mais aussi des membres de la société civile.



"La plateforme VaRRIWA financé à hauteur de 3,2 milliards de FCFA par le Fonds ACP pour l’Innovation, une des composantes du Programme de recherche et d’innovation de l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP), en partenariat avec l’Union européenne (11e FED), est piloté au Sénégal par l’Agence nationale de la recherche scientifique appliquée (ANRSA)" a rappelé son coordonnateur Moussa Sidibé qui face à la presse a précisé que



"Ce projet sous-régional a permis à l’agence sénégalaise ANRSA de bénéficier d’une subvention globale de 566,9 millions de FCFA au cours des quatre dernières années, un financement qui a servi à former les chercheurs aux droits de propriété intellectuelle et de leurs exploitations économiques au Sénégal" a-t-il précisé avant de révéler d'autres avantages comme cet autre retombée qui a été l’installation d’une unité de fabrication de médicaments à base de plantes locales, à travers le projet de valorisation des médicaments traditionnels améliorés pour le traitement de l’hypertension artérielle au Sénégal et mis en œuvre par les chercheurs de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis (UGB).



A rappeler qu'après Dakar où s'est tenu le lancement national le 25 avril et Thiès le 30 avril, ces séries d'atelier se sont déroulées à Saint-Louis en début de semaine et vont se poursuivre à Kaolack et Ziguinchor les 14 et 16 mai prochain.



Adama Sall (Saint-Louis)



