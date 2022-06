UGB de Saint-Louis : Dieynaba Sané, l'étudiante portée disparue 24h plus tôt, retrouvée saine et sauve L’étudiante Dieynaba Sané, qui était portée disparue depuis dimanche matin, a été retrouvée saine et sauve. D’après le Centre régional des œuvres universitaires de Saint-Louis (Crous), elle a regagné le campus universitaire. « Depuis hier, plusieurs informations fausses, relatives à sa disparition, circulent sur les réseaux sociaux », fustige le Crous qui « condamne avec la dernière énergie ces fallacieux propos relayés, qui ont installé la communauté universitaire dans une psychose totale », rappelle-t-on.

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Juin 2022 à 21:29



Ousmane Wade