UGB : la première promotion de 22 médecins est sortie L’Université Gaston Berger de Saint Louis a sorti sa première promotion de médecins. Ils sont 22 au total à avoir fait le serment d’Hippocrate, hier à Saint Louis.

Parrain de la promotion, le professeur Lamine Guèye a invité les nouveaux médecins à avoir pour ambition de prodiguer des soins de qualité, mais également de prendre conscience de leur lourde responsabilité, parce que, a-t-il dit sur la RFM, ce sont des vies humaines qu’ils auront entre leurs mains. Il a aussi invité les sortants à avoir l’esprit d’ouverture, la capacité d’écoute et la volonté sans faille de soigner.

Pour sa part, le recteur de l'université, le professeur Ousmane Thiaré a informé qu'un centre hospitalier universitaire sera bientôt érigé à Saint Louis. Il a soutenu que le site a déjà été trouvé et que tout est mis en oeuvre pour la réalisation de ce projet.

