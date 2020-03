UGB : le campus fermé demain à 14h Suite à la décision prise par le chef de l’Etat de fermer les écoles et universités pour lutter contre la propagation du coronavirus, le campus universitaire de l’université de Saint-Louis sera fermé, à partir de demain à 14h, après le déjeuner, a annoncé le directeur du Crous. Toutefois, les commerces et les prestations privées seront fermés ce mardi matin à 8h. Par ailleurs, des bus seront mis à la disposition des étudiants pour les aider à rentrer chez eux, ainsi que des kits sanitaires, selon la même source.

