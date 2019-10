UGB : les étudiants maintiennent leur mot d’ordre de grève Les étudiants de l’université Gaston Berger de Saint-Louis qui sont descendus dans la rue hier, bloquant la Nationale 2, n’ont pas levé leur mot d’ordre de grève.

Rédigé par leral.net le Dimanche 13 Octobre 2019 à 11:12

C’est ce qu’a déclaré un des responsables de la coordination des étudiants, Pape Ibrahima Ndiaye. « Aujourd’hui, il y a 15 étudiants par chambre. Des étudiants sont restés sans bourse depuis 4 mois. Le problème de l’assainissement n’a pas été pris en charge. L’eau et la saleté sont là. La question du wifi n’est toujours pas réglée et l’autorité de l’université fait la sourde oreille par rapport à tout cela », a-t-il déclaré sur la RFM.

Et de poursuivre, « malgré cela, ils veulent encore orienter 5000 étudiants ici. Cela n’est pas possible. Nous maintenons notre mot d’ordre de grève ».



