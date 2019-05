UGB : les étudiants réclament la lumière sur la mort de Fallou Sène, un an après son décès Le 15 mai prochain, cela fera un an jour pour jour que l’étudiant Fallou Sène a été tué à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis. A 3 jours de l’anniversaire de son décès, ses camarades réclament que la lumière soit faite sur cette affaire.

Rédigé par leral.net le Dimanche 12 Mai 2019 à 09:55 | | 0 commentaire(s)|

Face à la presse, ils ont également exigé le renouvellement de l’assainissement au sein de l’université, déplorant notamment les eaux usées qui se déversent sur le campus. Ils ont également appelé les autorités de l’université à respecter leurs promesses pour doter l’université d’un système de connexion à l’Internet correct. « Tout le budget des étudiants part en connexion Internet pour nos recherches. On n’en peut plus », ont-ils fustigé.

