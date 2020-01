UGB : les étudiants refusent de payer les tickets restaurant depuis 12 jours, le Crous a déjà perdu 30 millions FCA Cela fait 12 jours que les étudiants de l’université Gaston Berger de Saint-Louis ont décidé de ne plus payer le ticket de restaurant. Une forme de grève particulière qui n’est pas sans conséquence, puisque le Centre régional des œuvres universitaires a déjà perdu 30 millions de francs. Ce qui est très dommageable à l’université selon le directeur du Crous Pape Ibrahima Faye. D’ailleurs, a-t-il averti, « dorénavant si de telles dispositions sont prises, nous n’allons plus assuré le service au restaurant, puisque cela impacte très négativement sur le fonctionnement du Crous », soulignant que ses services font face à des charges que le non-paiement des tickets de restaurant affectent sérieusement.

Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Janvier 2020 à 13:55 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos