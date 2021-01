UN HOMME DÉCÈDE dans un bus Aftu de la ligne 67

Un homme âgé entre 35 et 40 ans est décédé dans un bus Aftu de la ligne 67. D’après les premiers éléments de l’enquête, il a été victime d’un malaise. Un test Covid-19 a été effectué sur le corps, et le bus a été désinfecté. Alerté, le chauffeur du véhicule s’est arrêté sur la route de Bourguiba, à hauteur de l’entrée de la Sodida. Le décès du passager a été constaté sur place. Le corps a été évacué, à 13 heures passées.



