UN MECENE ANONYME PERMET A SEYNABOU F. K DE SOIGNER SES BRULURES Agée de seulement 8 ans; Seynabou F. K a été brûlée il y'a quelques mois chez elle lors d'un incendie. Après quatre mois d'hospitalisation à l'hôpital Le Dantec puis à l'hôpital pour enfants Albert Royer, la petite fille voit enfin le bout du tunnel, un bienfaiteur a pris en charge tous les frais du voyage pour elle et son accompagnante.



Après une publication dans le groupe facebook Femme chic le 05 novembre passé, appelant à la solidarité des membres pour l'évacuation de la petite Seynabou au Maroc, c'est le soulagement car; la somme récolté a dépassé les attentes: "ALHAMDOULILA ALHAMDOULILA ALHAMDOULILA très bonne nouvelle pour la petite Seynabou Tous les frais de voyage on été offert par un donateur anonyme" peut-on lire. Il s'agit d'une somme de trois (3) millions de FCFA qui devra servir à l'achat de deux billets d'avion aller et retour Dakar - Casablanca - Dakar et les frais d'hébergement au Maroc pour une durée de 06 mois.



La petite Seynabou bénéficie d'une prise en charge de SOS BRÛLÉS à partir du 20 Novembre 2019, elle voyagera avec sa maman le vendredi 15 novembre, en classe économique, à bord de Royal air Maroc. Mieux, celle qui a perdu tout ses biens dans le feu recevra la somme de 600.000FCFA collecté sur ORANGE MONEY et WARI et 1400€ collecté sur LETCHI.









