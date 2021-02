URGENT / Cité Keur Gorgui : La police disperse la foule devant chez Ousmane Sonko à coups de lacrymogènes, plusieurs arrestations et des blessés... Au moment où ces lignes sont écrites, des centaines d’éléments de la police ont investi la Cité Keur Gorgui où habite Ousmane Sonko, accusé de viol par la fille Adja Sarr et convoqué ce matin à la Section de recherches.



Rédigé par leral.net le Lundi 8 Février 2021 à 14:22 | | 0 commentaire(s)|

Suite à son refus de déférer à la convocation des gendarmes, des milliers de militants de Pastef ont pris d’assaut très tôt ce matin, la maison de leur leader.

Les forces de l’ordre ont dispersé l’immense foule qui assiégeait le domicile de Sonko en guise de soutien. Des tirs de lacrymogènes, des jets de pierres, des blessés et des arrestations de Patriotes sont notés en ce moment...

