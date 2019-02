URGENT - Déclaration de Me Abdoulaye Wade: Le Pape du Sopi menace et annonce une série d’actions pacifiques L’ancien président de la République, Me Abdoulaye Wade menace et annonce à travers sa déclaration, une série d’actions, allant de la période d’avant et d'après l'élection présidentielle du 24 février 2019. Ainsi, il a rejeté le parrainage instauré pour, dit-il, éliminer volontairement certains candidats. Et refuse de considérer cette élection, synonyme pour lui, d’une confiscation de pouvoir, qui risque de plonger le Sénégal dans le « chaos ». Me Wade demande à Macky Sall de prendre conscience de son aveuglement et de surmonter son entêtement tout en exigeant la mise en place d’une transition démocratique….

Rédigé par leral.net le Mardi 5 Février 2019 à 19:08 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos