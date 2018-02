URGENT : El Hadji Diouf relaxé après les présumées menaces de mort sur le frère d’Aminata Tall

L'ancien international de football, El Hadji Ousseynou Diouf est depuis ce matin à la Section de recherches, sise à la caserne Samba Diéry Diallo de Colobane après qu’un frère d'Aminata Tall, présidente du Conseil économique social et environnemental (Cese), a déposé une plainte contre lui pour menaces de mort.



"La femme d'El Hadji Diouf, Valéry, une amie de longue date, m'avait demandé de lui prêter une voiture à la suite de la perte d'une de ses tantes. Je n'ai pas hésité et je lui ai prêté une voiture 8X8 avec chauffeur. El Hadji Diouf lui-même en a profité pour faire ses courses personnelles, car sa voiture était en panne et attendait réparation. Se rendant compte que j'étais le propriétaire de la voiture, il a commencé à m'appeler pour me harceler parce que j'ai prêté une voiture à sa femme sans l'aviser", avait déclaré le frère de la présidente du Cese sur Seneweb.



Avant d’ajouter "Il a continué à m'appeler et m'a même demandé de le retrouver quelque part pour qu'il règle mon compte. Nous nous sommes rencontrés dans un restaurant et il a fait son show. Sur place, il m'a insulté de mère et m'a menacé de kidnapping et de détruire ma vie en précisant qu'il connait mon domicile" explique le frère de la présidente du Cese. Prenant au sérieux ces menaces, Souleymane Tall a déposé une plainte contre l'ancien international de football.