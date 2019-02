URGENT : Grave accident à Diaroumé, 4 gendarmes perdent la vie

Rédigé par leral.net le Dimanche 10 Février 2019 à 16:42 | | 0 commentaire(s)|

Un véhicule de la Gendarmerie nationale sénégalaise a fait un grave accident à hauteur de Diaroumé. Leral.net peut avancer que ce drame a enregistré 4 morts tous des gendarmes dans l’exercice noble et patriotique de leurs fonctions.



Diaroumé est une localité du Sénégal, située dans le département de Bounkiling et la région de Sédhiou, en Casamance, dans le sud du pays. C'est le chef-lieu de la communauté rurale de Diaroumé et de l'arrondissement de Diaroumé depuis la création de celui-ci par un décret du 10 juillet 20081.



Leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos