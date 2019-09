URGENT - Joal : Chavirement d'une pirogue, 4 personnes portées disparues Les faits se sont produits dans la nuit du lundi à mardi: une pirogue qui avait à bord 4 personnes, a chaviré et ses passagers portés disparus dans les eaux de Joal.

A signaler que la pirogue a été retrouvée renversée au large de Palmarin et de Joal, sans le moteur ni les accessoires.



La pirogue a été remorquée par un pêcheur du nom de Daouda Diouf.



Nous y reviendrons très bientôt....

