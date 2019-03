(URGENT) Kidnappée, comment Aïda Mbaye a échappé à ses ravisseurs (Audio) SUNUBUZZ – L’information a vite été relayée sur la toile, la disparition mystérieuse l’adolescente Aïda Mbaye, âgée de 18 ans et élève en classe de troisième au Collège d’enseignement moyen (CEM) Ousmane Ngom de Thiès. Sunubuzz qui a contacté l’oncle de la jeune fille, est en mesure de vous dire qu’elle a été retrouvée saine et sauve. Même, si de légères blessures ont été constatées sur la gamine, il y a eu plus de peur que mal.

