URGENT: La Lune aperçue dans plusieurs endroits de Saint-Louis

Rédigé par leral.net le Lundi 3 Juin 2019 à 22:22

La lune été aperçue par un groupe de personnes au village BANGO dont un imam du quartier de Sinthiane. Elle a été également aperçue à l’hydrobase par le président du conseil de quartier notamment et ses voisins. Joint par NdarInfo, Baye SECK a confirmé son constat.



L’Imam Djiby SECK de Guet-Ndar a été saisi par des musulmans qui ont vu le croissant sur cette partie de la Langue de Barbarie. Sur cette base, il célèbre le Eid El Fitr, demain mardi.



En plus de la Communauté Ibadoue, l’Imam Serigne Abdallah SALL informe de sa décision de prier demain, sur des bases d’informations qu’il a reçues.





Ndarinfo

