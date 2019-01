URGENT-Le Conseil constitutionnel maintient la liste des 5 candidats

Rédigé par leral.net le Dimanche 20 Janvier 2019 à 23:51

Au moment où ces lignes sont écrites, le Conseil constitutionnel a publié la liste définitive des candidats à la présidentielle du 24 février 2019. Sans surprise, les 7 sages ont maintenu les 5 candidats, à savoir Macky Sall, Idrissa Seck, Ousmane Sonko, Issa Sall et Madické Niang. Les recours de Karim Meïssa Wade , Khalifa Ababacar Sall, Malick Gakou et autres ont été rejetés.

