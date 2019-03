URGENT- Le colonel Abdourahim Kébé du parti Rewmi arrêté

Le colonel Abdourahim Kébé secrétaire national chargé de la Défense du parti REWMI a été arrêté par la gendarmerie, ce dimanche, à Saint-Louis. Le motif ? Selon certaines sources, il aurait publié sur « facebook », appelant à la "révolte populaire" contre le « holdup up électoral » orchestré par le régime de Macky Sall.

Officier de réserve, Abdourahim Kébé a occupé divers postes dans l'armée dont celui d’attaché de défense près de l'ambassade du Sénégal à Washington et de chef de la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA).



