Le journaliste très critique à l'égard du régime de Macky Sall vient d'être interpellé chez par des éléments de la Division des investigations criminelles (Dic) ce lundi matin. C'est le concerné même qui a annoncé son arrestation sur sa page facebook en ces termes: "La police est venue me chercher au Sénégal. Alerte générale". Puis d'ajouter un second message: " Je vais à la DIC. En bonne sante. Le monde est averti. Adama Gaye", informe la Rfm.



