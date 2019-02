URGENT : Malick Noël Seck vote Macky Sall

Le Bureau politique du Front National de Salut Public / MOMSAREW s’est

réuni le mercredi 6 février 2019, en son siège, en présence de l’ensemble

des membres de la Direction politique, des responsables de base et du

Comité de réflexion stratégique. Un seul point était inscrit à l’ordre du jour :

la position du parti par rapport à l’élection présidentielle du 24 février 2019.



Après lecture d’une communication du Secrétaire général sur les enjeux de

ce scrutin, le onzième depuis l’accession de notre pays à la souveraineté

internationale, il y a eu une large concertation à l’issue de laquelle le

Bureau politique a décidé, à l’unanimité, de soutenir la candidature du

Président Macky Sall à l‘élection présidentielle du 24 février 2019 et

s’engage à participer activement à sa brillante victoire dès le premier tour.



Fidèle à ses engagements de toujours défendre les intérêts fondamentaux

du peuple sénégalais et d’œuvrer sans relâche pour la paix sociale et le

bien-être des populations, le Front National de Salut Public / MOMSAREW

considère que le candidat Macky Sall a le meilleur profil pour mettre en

œuvre les stratégies et actions nécessaires à son décollage économique.



Durant son premier mandat, le Sénégal a connu, sous l’impulsion du

Président Macky Sall, à travers l’ambitieux Plan Sénégal Émergent (PSE)

un bond en avant remarquable, comme l’attestent les indicateurs, positifs

dans la plupart des secteurs de l’activité économique. Certes, des efforts

restent à faire pour placer résolument le Sénégal sur la rampe de

l’Émergence, mais avec le leadership du Président Macky Sall et les

perspectives heureuses qui s’annoncent, avec l’exploitation prochaine des

ressources naturelles comme le pétrole et le gaz, l’espoir est permis de voir

notre pays, le Sénégal, sortir de l’ornière et se hisser au premier rang des

pays émergents.



Le Front National de Salut Public / MOMSAREW demande à l’ensemble de

ses membres, militants et sympathisants, et aux électeurs soucieux d’un

avenir radieux pour nos enfants, de se mobiliser pour accompagner notre

candidat, le Président Macky Sall, et permettre sa réélection au premier

tour du scrutin, afin qu’il parachève l’œuvre de développement économique

et social du pays menée jusqu’ici avec bonheur et intelligence.

Fait à Dakar, le 06 février 2019

Le Bureau Politique.





