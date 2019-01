URGENT : Paiement des pensions du mois de janvier 2019 par anticipation ces jeudi et vendredi

Sur instruction de Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République du Sénégal, le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, M. Amadou BA a demandé aux services de la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor de procéder par anticipation au paiement des pensions du mois de janvier à partir d’aujourd’hui 24 janvier par virement et demain vendredi 25 janvier 2019 par caisse.

